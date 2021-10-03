В ДТП с автобусом в России пострадали 12 человек

Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае РФ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД.

"В результате ДТП, предварительно, в скорую помощь обратились 12 человек, всех увезли в ЦРБ села Троицкое", - сказал собеседник агентства.

Погибших нет. Автобус, в котором находилось 30 человек, двигался по трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и, по предварительной информации УГИБДД, не справился с управлением, в результате чего произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием.