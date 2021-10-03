Раскрыты подробности тройного убийства студенток в Гае

Девушки, убитые в городе Гае Оренбургской области, в момент нападения крепко спали. Подробности тройного убийства студенток раскрыли журналисты портала Гай.рф со ссылкой на собственные источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, издание отмечает, что жертвы могли находиться под действием снотворного. Когда преступник начал жестокую расправу, лишь одна из них проснулась и выбежала на улицу. Остальные умерли во сне.

Также, по информации издания, все погибшие в момент убийства были раздетыми.

Ранее сообщалось, что в Гае на Молодежной улице были найдены тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет. Двух погибших обнаружили в квартире с колото-резаными ранами области грудных клеток, а тело третьей с аналогичными повреждениями позже нашли рядом с домом.

Следователи обнаружили кухонный нож, которым, предположительно, орудовал убийца. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в размере одного миллиона рублей за информацию о преступнике, который зарезал трех студенток медицинского колледжа.