Жителей столицы Омана эвакуируют из-за надвигающегося циклона «Шахин»

Центр по чрезвычайным ситуациям Омана призвал в воскресенье к эвакуации жителей столицы султаната и близлежащей провинции Эз-Захира из-за надвигающегося циклона "Шахин".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным Информационного агентства Омана, эпицентр стихии в настоящее время находится в 60 км от провинции Маскат. В аэропорту одноименного города, являющегося ее административным центром и столицей страны, до последующего уведомления отменены все рейсы.

Согласно сведениям местного метеорологического центра, скорость ветра составляет 32 м/с, в ближайшие часы она будет нарастать. Ожидается от 200 до 500 мм осадков, что может спровоцировать сильные наводнения. Объявлено штормовое предупреждение, высота волн уже достигает 8-12 м.

О надвигающемся на Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию циклоне "Шахин" было объявлено в субботу. Экстренные службы султаната призвали жителей районов, где ожидаются наиболее серьезные последствия, покинуть дома и перебраться в специально подготовленные правительством убежища. Воскресенье и понедельник в Омане официально объявлены нерабочими днями в государственном и частном секторах.

Циклон начал формироваться в последние дни недалеко от индийского побережья в северной акватории Аравийского моря и набрал силу, достигнув входа в Персидский залив: такое природное явление в истории метеонаблюдений фиксируется впервые. Он уже затронул территорию Ирана, где, как сообщалось, есть пострадавшие и пропавшие без вести.