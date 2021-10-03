https://news.day.az/world/1386985.html Сильный пожар в Риме уничтожил мост, возведенный в XIX веке
Сильный пожар в Риме уничтожил мост, возведенный в XIX веке
Сильный пожар охватил Мост Индустрии на юге Рима. Жертв в результате пожара нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Возведенный в 1862-1863 годах "Железный мост", как называют его римляне, соединяет районы Маркони и Остиенсе на юге итальянской столицы. Из-за пожара несколько частей конструкции рухнули в Тибр. В результате происшествия многие дома в Остиенсе остались без электричества, воды и газа.
Причины пожара пока не установлены, рассматриваются все версии. Как пишет издание, согласно некоторым свидетельствам, возгорание изначально возникло в постройках, расположенных под сооружением.
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