Около 70% СМИ в Афганистане закрылись после прихода к власти талибов
Около 70% национальных СМИ закрылось в Афганистане после захвата власти сторонниками радикального движения "Талибан".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил представитель Союза журналистов Афганистана Масрур Лотфи.
"Основными причинами закрытия местных СМИ являются проблемы с безопасностью и экономикой", - привело слова Лотфи афганское агентство The Khaama Press. Он добавил, что, по результатам проведенного союзом опроса, "в настоящее время только 30% средств массовой информации страны могут продолжить свою профессиональную деятельность".
Лотфи пояснил, что "даже те СМИ, которые еще работают, подвергаются постоянному риску в сфере безопасности и серьезно обеспокоены отсутствием финансовой поддержки".
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