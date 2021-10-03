Около 70% СМИ в Афганистане закрылись после прихода к власти талибов

Около 70% национальных СМИ закрылось в Афганистане после захвата власти сторонниками радикального движения "Талибан".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил представитель Союза журналистов Афганистана Масрур Лотфи.

"Основными причинами закрытия местных СМИ являются проблемы с безопасностью и экономикой", - привело слова Лотфи афганское агентство The Khaama Press. Он добавил, что, по результатам проведенного союзом опроса, "в настоящее время только 30% средств массовой информации страны могут продолжить свою профессиональную деятельность".

Лотфи пояснил, что "даже те СМИ, которые еще работают, подвергаются постоянному риску в сфере безопасности и серьезно обеспокоены отсутствием финансовой поддержки".