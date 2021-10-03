Следователи установили маршрут подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье

Стал известен маршрут следования подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области Александра Лазарева. Об этом говорится на сайте СК РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также была установлена одежда, в которой находился мужчина в момент совершения преступления.

В настоящее время розыск Лазарева продолжается.

Ранее сообщалось, что подозреваемому 30 лет, ранее он был судим.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". За ценную информацию о преступнике губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал вознаграждение в 1 млн рублей.