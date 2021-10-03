https://news.day.az/world/1386999.html Летающее такси совсем скоро появится в городах мира - ВИДЕО
Летающее такси совсем скоро появится в городах мира - ВИДЕО
Летающее такси совсем скоро появится в городах мира.
Как сообщает Day.Az, в Сети распространилось видео, где говорится, что детище израильских разработчиков Cityhawk успешно прошло все испытания, и теперь его ожидает массовое производство.
Судно планируют использовать для обычных пассажирских полётов, перевозки грузов весом до тонны и для работы служб неотложной помощи.
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