Летающее такси совсем скоро появится в городах мира.

Как сообщает Day.Az, в Сети распространилось видео, где говорится, что детище израильских разработчиков Cityhawk успешно прошло все испытания, и теперь его ожидает массовое производство.

Судно планируют использовать для обычных пассажирских полётов, перевозки грузов весом до тонны и для работы служб неотложной помощи.