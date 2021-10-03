На авиабазу США в Афганистане прилетели военные самолеты

На американскую авиабазу Баграм в Афганистане прилетели военные самолеты. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что незадолго до этого директор китайской программы Центра Стимсона Юнь Сунь заявил, что Пекин будет заинтересован в использовании базы после ухода войск США. Предполагается, что прилетевшие самолеты относятся к китайским военно-воздушным силам (ВВС).

Ранее стало известно, что на Баграме впервые после ухода американского контингента восстановили электроснабжение. По информации издания, боевики радикального движения "Талибан" не обладают достаточным опытом и ресурсами для самостоятельного содержания и обслуживания военной базы. При этом присутствие сил Китая на афганской территории позволит стране установить контакты с новой властью республики.

16 сентября сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И призвал США взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказав ему экономическую и гуманитарную помощь. По его словам, поспешный вывод американских военных и их союзников добавил республике множество новых проблем. Дипломат отметил, что Вашингтону нельзя "просто снять с себя ответственность и умыть руки".

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters