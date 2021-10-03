Возле одной из мечетей Кабула произошел взрыв, погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, 20 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в воскресенье недалеко от мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Как уточняется, мишенями теракта были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана, в частности, представители Минобороны.

Ранее Муджахид написал в Twitter, что "взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие и раненые".