Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции

Алжир закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Франции, осуществляющих миссию у берегов Африки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Отношения между Алжиром и Парижем резко обострились после высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона о бывшей колонии. По данным французской газеты Le Monde, в минувший четверг президент на встрече с потомками тех, кто противостоял борцам за независимость Алжира, заявил, что официальная история Алжира была полностью переписана. Согласно приписываемым Макрону заявлениям, "история Алжира основана не на истинах, а, скорее, на дискурсе ненависти к Франции". Как отмечает французская газета, президент имел в виду алжирскую правящую элиту, а не общество в целом.

В Алжире высказывания французского президента расценили как вмешательство во внутренние дела и отозвали посла в Париже для консультаций. Негодование вызвали и высказывания Макрона о политической системы страны, заявившего, что глава Алжира "Абдельмаджид Теббун оказался в ловушке очень жесткой системы".

В субботу президентская канцелярия выступила с резким заявлением в адрес Парижа. "Эти слова являются невыносимой атакой на память 5 630 000 отважных мучеников, которые пожертвовали жизнями во время героического сопротивления французскому колониальному вторжению, а также славной революции национального освобождения, - говорится в обнародованном алжирским информационным агентством APS коммюнике. - Преступления колониальной Франции в Алжире бесчисленны и соответствуют самым строгим определениям геноцида против человечества. Эти преступления не могут быть предметом манипулирования фактами и смягчающих толкований".

Париж 29 сентября объявил о сокращении количества выдаваемых алжирцам виз вдвое. Решение затрагивает также Марокко и Тунис, но в отношении последних квота снижается лишь на 30%. Как пояснил МИД Франции, такие меры вводятся, чтобы побудить эти страны принимать депортируемых из Франции своих граждан, среди которых есть и радикальные исламисты. В арабских государствах эту меру сочли беспрецедентной.