Несколько европейских компаний объявили о банкротстве

Несколько европейских газовых компаний объявили о банкротстве из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, речь идет о четырех небольших энергетических компаниях. Испытывают кризис и тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, а также производители алюминия и цемента, утверждают авторы.

По мнению главы Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA) Марка Вульфа, возобновление промышленного производства и других секторов экономики после пандемии увеличило спрос на сырье и спровоцировало рост цен.