https://news.day.az/world/1387032.html В Италии произошло крушение самолета, есть погибшие - ВИДЕО
В Италии произошло крушение самолета, есть погибшие - ВИДЕО
На юго-востоке Милана потерпел крушение самолет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что частный самолет "Piper" упал на здание парковки неподалеку от станции метро.
На месте происшествия загорелось здание и несколько автомобилей. Самолет с двумя пилотами и шестью пассажирами, среди которых был ребенок, вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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