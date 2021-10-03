В Италии произошло крушение самолета, есть погибшие

На юго-востоке Милана потерпел крушение самолет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что частный самолет "Piper" упал на здание парковки неподалеку от станции метро.

На месте происшествия загорелось здание и несколько автомобилей. Самолет с двумя пилотами и шестью пассажирами, среди которых был ребенок, вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Все пассажиры и члены экипажа погибли.