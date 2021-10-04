В Испании намерены полностью запретить курение на стадионах и террасах

Министерство здравоохранения Испании предлагает ужесточить закон о курении в общественных местах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Министерство здравоохранения намерено запретить курение на стадионах и открытых террасах в кафе и ресторанах. Теперь у Минздрава появился новый аргумент: кроме очевидного вреда пассивного курения, оно также нежелательно в период пандемии коронавируса, так как увеличивает риск распространения вируса.

Впрочем, не все согласны с такими мерами. Например, власти Мадрида уже категорически отвергли подобные нововведения. А в Каталонии предлагают не запрещать курение полностью, а сильно ограничить. При этом в Испании уже есть семь автономных сообществ, полностью запретивших курить на террасах: Арагон, Астурия, Ла-Риоха, Кантабрия, Балеарские и Канарские острова, Валенсия.

На следующей неделе Министерство здравоохранения обсудит предлагаемые меры с представителями медицинского сообщества и гражданскими ассоциациями.