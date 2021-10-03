Талибы оцепили район у места взрыва в Кабуле

Движение на улице Кабула близ мечети Идгах, у которой ранее произошел взрыв, сильно затруднено. Порядка сотни машин не могут проехать, создавая пробку на улицах района.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на месте ситуацию контролируют бойцы отряда движения "Талибан" "Бадри 313". Они оттесняют прохожих и проезжающих мимо автомобилистов, чтобы освободить проезд для машин скорой помощи и полицейских, которые все еще стягиваются к месту происшествия. В районе раздаются крики раненых и оглушительные сирены.