https://news.day.az/world/1387045.html Кадры нового российского беспилотника S70Б1 "Охотник" - ВИДЕО
Кадры нового российского беспилотника S70Б1 "Охотник" - ВИДЕО
В Сети появились кадры нового российского ударного беспилотного летательного аппарата S70Б1 "Охотник".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТК Звезда, беспилотник по своей форме тяжелый, реактивный и при этом тихий и незаметный.
Новый беспилотник проходит тесты в компании истребителя пятого поколения Су-57 - испытания системы управления, технология дистанционного пилотирования.
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