Кадры нового российского беспилотника S70Б1 "Охотник"

В Сети появились кадры нового российского ударного беспилотного летательного аппарата S70Б1 "Охотник".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТК Звезда, беспилотник по своей форме тяжелый, реактивный и при этом тихий и незаметный.

Новый беспилотник проходит тесты в компании истребителя пятого поколения Су-57 - испытания системы управления, технология дистанционного пилотирования.