В России разбился вертолет Robinson - есть погибшие - ВИДЕО
Три человека погибли в результате крушения вертолета в Подмосковье. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все погибли", - сказал источник.
В МЧС позднее подтвердили факт крушения и гибель трех человек.
По словам источника в экстренных службах, среди погибших одна женщина и два мужчины. "Горения после падения вертолета не последовало", - добавили в экстренных службах. Причины крушения устанавливаются.
Источник также уточнил, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Он выполнял учебно-тренировочный полет. По его словам, основными версиями крушения, предварительно, являются отказ техники и ошибка пилота.
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