Twitter временно ограничил доступ к странице представителя талибов Муджахида

Сеть микроблогов Twitter временно ограничила доступ к странице представителя захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, который также занимает должность заместителя министра информации и культуры во временном афганском кабмине.

Как сообщила в воскресенье афганская радиостанция Salam Watandar, родственники Муджахида уточнили, что ограничение на доступ к аккаунту появилось сразу после того, как представитель радикалов опубликовал запись с подробностями о взрыве, который прогремел сегодня днем в Кабуле, недалеко от мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с его матерью. В результате этого теракта, по последним данным, погибли не менее 12 человек, 32 получили ранения.

На странице Муджахида, как правило, появлялись все официальные распоряжения и заявления "Талибана", касающиеся как ситуации внутри Афганистана, так и связей радикалов с внешним миром.