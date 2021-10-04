В Кабуле за два месяца закрылись 95% библиотек, книжных магазинов и издательств

По меньшей мере 95% библиотек, книжных магазинов и книгоиздательств закрылись в столице Афганистана за последние два месяца вследствие тяжелейшей экономической ситуации в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье местный телеканал TOLOnews.

"Порядка 95% библиотек Кабула закрылись из-за финансовых трудностей. Нынешняя ситуация завела в тупик продавцов и издателей книг. Людям, у которых элементарно нет средств на хлеб и на одежду, сейчас просто не до книг", - рассказал президент Ассоциации афганских издателей Саид Ахмад Саид.

По словам организаторов регулярных книжных выставок в Кабуле, число покупателей в связи с последними событиями снизилось не менее чем на 90%, а в регионах эта цифра может быть еще выше.

"Люди переживают не только экономический, но и культурный кризис, это огромная катастрофа для всего нашего развития", - поделился мнением афганский поэт и писатель Джавид Фархад.

Как уточняет телеканал, до захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" в стране работали 180 издательств (из них 90 - в Кабуле) и 525 книжных магазинов (в Кабуле - 280).

Подобная тяжелая ситуация в книготорговле и книгоиздательстве имела место в Афганистане и в 1996-2001 годах, когда у власти находились талибы. Помимо сложного экономического положения в стране, издатели и продавцы книг сталкивались с запретами радикалов на распространение иллюстрированной печатной продукции.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной, это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из 9,4 млрд долларов), поскольку их значительная часть заморожена Соединенными Штатами.

Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.