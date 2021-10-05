Европа запаниковала из-за роста цен на газ

Европа запаниковала из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии на фоне минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что в Европе очень остро реагируют на любые изменения в объемах поставок газа со стороны российского "Газпрома".

Как сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, крупнейшие угольные электростанции страны обеспечены углем на 15 дней при нормативе зимой в два месяца. По его словам, страна увеличит закупки экспортного угля на 50-80 миллионов тонн до конца года.