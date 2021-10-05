https://news.day.az/world/1387158.html Европа запаниковала из-за роста цен на газ
Европа запаниковала из-за роста цен на газ
Европа запаниковала из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии на фоне минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Издание отмечает, что в Европе очень остро реагируют на любые изменения в объемах поставок газа со стороны российского "Газпрома".
Как сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, крупнейшие угольные электростанции страны обеспечены углем на 15 дней при нормативе зимой в два месяца. По его словам, страна увеличит закупки экспортного угля на 50-80 миллионов тонн до конца года.
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