Новые кадры с места крушения вертолета в России

Появились новые кадры с места крушения вертолета Robinson в Подмосковье.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее выяснились личности двух пассажиров, которые накануне погибли при крушении вертолета Robinson R44 в Подмосковье. Оказалось, что катастрофа унесла жизни молодой пары, а также пилота воздушного судна.

Вертолет упал вечером 3 октября в детском городке ЗиЛ в подмосковном Лыткарино недалеко от реки Любуча.

В результате катастрофы погибли три человека - двое мужчин и женщина. За штурвалом находился пилот Александр Шапочкин. В МЧС сообщили, что пилот выполнял учебно-тренировочный полет.

По факту крушения возбудили уголовное дело. Причины пока не установлены.