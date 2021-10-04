Новые кадры с места крушения вертолета в России - ВИДЕО
Появились новые кадры с места крушения вертолета Robinson в Подмосковье.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее выяснились личности двух пассажиров, которые накануне погибли при крушении вертолета Robinson R44 в Подмосковье. Оказалось, что катастрофа унесла жизни молодой пары, а также пилота воздушного судна.
Вертолет упал вечером 3 октября в детском городке ЗиЛ в подмосковном Лыткарино недалеко от реки Любуча.
В результате катастрофы погибли три человека - двое мужчин и женщина. За штурвалом находился пилот Александр Шапочкин. В МЧС сообщили, что пилот выполнял учебно-тренировочный полет.
По факту крушения возбудили уголовное дело. Причины пока не установлены.
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