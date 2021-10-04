Россия выпустила 170 млн комплектов вакцин от COVID-19 за этот год

Россия с начала года произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса, в целом в 2021 году производство превысит 300 млн комплектов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин [от коронавируса]", - сказал министр.

"Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс", - добавил он.