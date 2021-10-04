Опубликованы кадры запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки

Российские военные провели первый испытательный запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Кадрами с учений и моментом пуска ракеты поделилось Министерство обороны, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На представленном ролике снят момент старта гиперзвуковой ракеты с подлодки. До этого запуски "Циркона" производили при помощи надводного корабля.

В Минобороны подтвердили проведение испытаний с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море. Полет данной ракеты соответствовал заданным параметрам.

В результате ракета поразила условную цель, заявили в ведомстве. Сами учения были проведены в темное время суток. Организованные учения военными признаны успешными.