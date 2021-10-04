Британские военные начали доставлять топливо на АЗС

Военнослужащие британской армии в понедельник начали помогать в доставке бензина на автозаправочные станции Соединенного Королевства для разрешения продолжающегося в стране топливного кризиса. По информации агентства Reuters, один из бензовозов с военным водителем за рулем прибыл на АЗС в местечке Хемел-Хампстед графства Хартфордшир на юго-востоке Англии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Именно заправки этого региона, а также Лондона, где сохраняется наиболее тяжелая ситуация с доставкой топлива, будут основными направлениями применения военной помощи. Всего в "Операции Эскалин" задействованы 200 военнослужащих. Из них половина - водители, половина - сопровождающие.

Как сообщил в понедельник в эфире телеканала Sky News исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Гордон Балмер, "на 22% бензоколонок в Лондоне топлива нет вообще, на некоторых бензоколонках топлива нет уже неделю". По оценке Балмера, "может потребоваться около недели - 10 дней, чтобы бензоколонки заполнили свои хранилища до обычного уровня". При этом, по информации ассоциации, на 60% Лондона и юго-запада Англии доступны оба вида топлива.

В остальных частях Соединенного Королевства ситуация чуть лучше: оба вида топлива доступны на 67% заправочных станций, но 17% АЗС все же продолжают стоять пустыми.

Британцы начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла несколько своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Из-за возникшего ажиотажного спроса на тех АЗС, где топливо есть, до сих сохраняются большие очереди, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с выходом королевства из Евросоюза. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.