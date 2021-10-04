Документы на "Спутник V" передадут в ВОЗ в течение недели

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все необходимые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) документы для продолжения процедуры одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будут предоставлены в течение одной-полутора недель. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

В ходе пленарной сессии форума Биотехмед министр отметил, что претензии ВОЗ касались исключительно сформированных для регистрации вакцины документов.

"К продукту претензий нет, были вопросы по досье. На каждый фармпродукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертами, они дают по ним заключения, в том числе контролируя сам процесс клинических исследований, производственной части, контроля качества и так далее. Каждое государство имеет свою форму досье, в РФ и пяти странах в рамках ЕврАзЭс существуют свои подходы к регистрации", - пояснил Мурашко.

По итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, которые состоялись 2 октября, глава Минздрава сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены. Для одобрения нужно закрыть некоторые административные вопросы, передает телеканал "Россия 24".

Российский "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, разработанный Центром им. Гамалеи Минздрава России. Препарат зарегистрирован и активно используется уже в 70 странах с общим населением более 4 миллиардов человек.

Производство вакцин от коронавируса в России по итогам года превысит 300 миллионов доз. Об этом на форуме сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.