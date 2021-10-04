https://news.day.az/world/1387274.html Лось погиб, запутавшись в проводах - ВИДЕО
Лось погиб, запутавшись в проводах. Животное несколько часов дожидалось помощи, но ему никто так и не помог, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна".
Лось погиб, запутавшись в проводах - ВИДЕО
Лось погиб, запутавшись в проводах. Животное несколько часов дожидалось помощи, но ему никто так и не помог, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна".
Во время очередной попытки вырваться лось ещё сильнее запутался в кабелях и опрокинул на себя столб. Из-за травмы животное погибло.
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