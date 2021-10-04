Лось погиб, запутавшись в проводах. Животное несколько часов дожидалось помощи, но ему никто так и не помог, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна".



Во время очередной попытки вырваться лось ещё сильнее запутался в кабелях и опрокинул на себя столб. Из-за травмы животное погибло.