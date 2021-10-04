В Узбекистане пройдет досрочное голосование на выборах президента

В Узбекистане досрочное голосование на выборах президента пройдет с 14 по 20 октября, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦИК.

Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и так далее) получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии. В присутствии не менее двух членов соответствующей участковой комиссии избиратель расписывается в получении избирательного бюллетеня в списке избирателей.

Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования. Избиратель принимает решение и оставляет заполненный избирательный бюллетень в закрытом конверте, который хранится в сейфе соответствующей участковой избирательной комиссии. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии.

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Президентом может быть избран гражданин Узбекистана не моложе тридцати пяти лет, свободно владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.

На выборах сможет проголосовать 21 249 921 избиратель, включенный в единый электронный список, из них 6 993 924 - это молодежь до 30 лет.

Кандидаты, выдвинутые в президенты от пяти политических партий Узбекистана:

-Кандидат от партии УзЛиДеП- Шавкат Мирзиёев (свыше 300 тыс. подписей избирателей);

- Кандидат от партии "Миллий тикланиш" - Алишер Кадиров (287,9 тыс. подписей избирателей);

- Кандидат от партии Экологическая партия- Нарзулло Обломурадов (231,2 тыс. подписей избирателей);

- Кандидат от партии НДПУ - Максуда Варисова (225 тыс. подписей избирателей);

- Кандидат от партии "Адолат"- Бахром Абдухалимов (более 213 тыс. подписей избирателей).