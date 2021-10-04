Жесткая работа австралийской полиции против групп протестующих в Мельбурне

В последние недели в австралийских городах, особенно в Мельбурне, проходят акции протестов, поскольку правительство вновь вводит ограничения из-за вспышки коронавируса.

Во время подобных акций происходят ожесточенные столкновения между протестующими против ограничений из-за коронавируса и полицией. Во время одной из последних акций протеста в Мельбурне также была зафиксирована жёсткая работа австралийской полиции против групп протестующих

Как передает Day.Az со ссылкой на abna24.com, губернатор австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс объявил в пятницу, что у рабочего класса этой страны есть время только до 15 октября, чтобы получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а к 26 ноября они должны быть полностью вакцинированы.

Представляем вниманию читателей кадры жестокости австралийской полиции, которым поделился телеграм-канал "Реальная война":