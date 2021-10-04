В Украине группа подростков жестоко избила двух полицейских, один погиб

В Чернигове убили правоохранителя и ранили его коллегу из-за конфликта, который произошел с шестью лицами в супермаркете.

Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

По данным правоохранителей, конфликт произошел на улице Независимости. Там 6 парней избили двух полицейских из-за ссоры, которая произошла в супермаркете. Один из полицейских скончался, другой госпитализирован. У погибшего 30-летнего капитана полиции осталась жена и двое детей.

"На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде. Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к событию", - сообщили в полиции.

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели полицейского. Продолжается следствие.