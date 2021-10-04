https://news.day.az/world/1387390.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 238 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 238 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 238 человек.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 121347 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 14607 человек. Число заразившихся этим вирусом в стране достигло 5638735 человек.
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