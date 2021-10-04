В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 238 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 238 человек.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 121347 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 14607 человек. Число заразившихся этим вирусом в стране достигло 5638735 человек.