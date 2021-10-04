Forbes предупредил Европу о наступлении энергетического кризиса

Рекордное увеличение цен на газ в мире способно спровоцировать переход большинства тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такое мнение выразил Дэвид Блэкмон в статье для журнала Forbes.

При этом автор отмечает, что в случае с Европой, где действует политика замещения источников энергии более экологически чистыми, такой вариант развития событий маловероятен. Блэкмон отметил, что многие государства по примеру европейских стран закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций, что и привело летом 2021 года к кризису: из-за слабого ветра не хватало энергии, поэтом возникла необходимость вновь перейти на более грязные источники.

По словам автора статьи, внезапно выросший спрос привел к резкому повышению цен на газ. Причем Россия в ответ ограничила экспорт, что еще больше отразилось на стоимости ресурса. Страны Европы обратили внимание на уголь, однако и в данном случае у них недостаточно ресурсов.

Блэкмон считает, несмотря на то, что сегодня в центре внимания находится Европа, кризис постепенно становится глобальным. По его мнению, для решения энергетической проблемы потребуются те же десять лет, которые потребовались для перехода к экологически чистым источникам энергии.