Британия осталась без рабочих

Британия столкнулась с дефицитом рабочей силы. Нехватка персонала, начавшаяся в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе из-за выхода страны из Евросоюза (ЕС) и пандемии, распространилась почти на весь сектор среднего бизнеса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Исследование консалтинговой фирмы BDO показало, что 38 процентов компаний остались без иностранных рабочих. "Brexit, визовые трудности для иностранных рабочих и ограничения, связанные с пандемией, создали идеальные условия для кризиса на британских предприятиях", - заявил представитель фирмы Эд Дван. По его словам, Британия столкнулась с серьезной проблемой, ведь средний бизнес является двигателем экономики для всей страны.

Более четверти из 500 опрошенных компаний заявили, что нехватка рабочих вызвала снижение производственных мощностей и сокращение запасов продукции. Сейчас фирмы начали рассматривать варианты сокращения производства, они планируют поднять цены, что также вызвало опасения по поводу роста инфляции из-за приближения рождественских распродаж. При этом почти пятая часть опрошенных компаний увеличили заработную плату и ввели дополнительные льготы для привлечения новых сотрудников. Почти половина компаний будут повышать зарплаты. Более одной трети компаний заявили о сокращении количества предлагаемых продуктов и услуг, они планируют сделать то же самое в следующем месяце, если ситуация не улучшится. Исследователи отмечают, что последствия для потребителей могут быть значительными, потому как цены должны будут вырасти в следующие три-шесть месяцев, чтобы компенсировать возникший дефицит.

Также опрос консалтинговой компании CGA и компании Fourth показал, что гостиничный сектор пострадал от нехватки рабочих: каждая шестая должность в настоящее время остается вакантной. Дефицит водителей грузовых автомобилей уже привел к нехватке топлива по всей стране и ударил по мясоперерабатывающей промышленности. Фермеры предупредили, что им придется уничтожить сотни тысяч свиней, если правительство не выдаст визы сотрудникам-мигрантам. Крупные компании страны, такие как Tesco, предупредили, что проблема может привести к пустым полкам в супермаркетах, если правительство не ослабит иммиграционные правила.