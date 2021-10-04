Израиль объявил глобальный конкурс стартапов по борьбе с опустыниванием

Министерство экологии Израиля проведет глобальный конкурс среди стартапов, предлагающих технологии в сфере борьбы с опустыниванием, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Конкурс будет объявлен в понедельник, 4 октября, в израильском павильоне на выставке EXPO 2021 в Дубае в рамках инициативы DesertTech, в создании которой принимали участие министерство науки, министерство экологии, фонд Merage Israel, университет имени Бен-Гуриона, посольство Нидерландов в Израиле, посольство Великобритании в Израиле, Израильско-британский совет и фонд Wohl.

Конкурс направлен на привлечение внимания к проблеме опустынивания и на поиск технологий борьбы с истощением почвы, защиты источников воды и т.д.

Конкурс будет проводиться в двух категориях - израильской и международной. Главный приз победителям - 31 тысяча долларов.