США столкнулись с энергетическим кризисом

США - крупнейшая страна-производитель природного газа - может столкнуться с большими проблемами, поскольку цены на газ в регионе бьют многолетние рекорды, а мощностей "чистой" энергетики недостаточно из-за прошедших стихийных бедствий. Как сообщает Reuters, аналитики предсказывают дальнейшее увеличение стоимости топлива на фоне энергетических кризисов в Европе и Китае. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на хабе Henry Hub в США достигла отметки в 5,831 доллара за миллион британских термальных единиц (что эквивалентно примерно 208,7 доллара за тысячу кубометров).

Энергетический кризис поставил под угрозу восстановление экономик Китая и европейских стран. США тем не менее долгое время были защищены от проблем, связанных с природным газом, поскольку внутри страны добывается большое количество этого вида топлива и лишь малая часть отправляется на экспорт.

Однако рекордный рост цен вызывает беспокойство в Калифорнии и Новой Англии (так называют штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт на северо-востоке США). В этих двух регионах ожидаемая стоимость газа намного выше средней цены по стране. В Калифорнии продолжительная засуха ограничила генерацию электроэнергии на ГЭС, а дымовая завеса из-за лесных пожаров снизила выработку энергии на солнечных электростанциях. В результате зимой на газ будет приходится около 45 процентов генерации энергии. Однако Калифорния, в отличие от Новой Англии, сможет получить газ из других регионов США.

А в Новой Англии пять процентов от всего потребляемого зимой сжиженного газа приходятся на зарубежные поставки, которые обойдутся региону дороже из-за конкуренции с Европой и Азией. При этом в Новой Англии, как ожидается, 49 процентов генерации электроэнергии придется на газ. У некоторых электростанций есть другой вариант - перейти на нефть. Однако сейчас она стоит в три раза дороже газа, и переход будет экономически оправдан только в случае значительного подорожания газа. Кроме того, при сжигании нефти выделяется примерно на 30 процентов больше углекислого газа, а Соединенные Штаты стремятся уменьшить свой углеродный след. Но в 2017 году из-за экстремальных холодов в Новой Англии уже увеличивали долю нефти в общей генерации электроэнергии с менее чем одного процента до 27 процентов всего за один месяц.

Европа уже столкнулась с рекордным подорожанием газа, из-за которого в регионе начался энергетический кризис. Так, 1 октября цена на газ впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом топливо дорожает с каждым днем - еще 30 сентября газ стоил 1098 долларов за тысячу кубометров.