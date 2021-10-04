Жертвами тропического шторма "Шахин" в Омане стали 12 человек

Не менее 12 человек стали жертвами тропического шторма "Шахин" в Омане, еще несколько числятся пропавшими без вести. Как сообщило в понедельник информационное агентство султаната ONA, в ходе ликвидации последствий обрушившейся на страну в воскресенье стихии были обнаружены тела семи человек. Накануне было объявлено о гибели еще пяти человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Национальный центр раннего предупреждения султаната объявил о завершении прямого воздействия тропического шторма, который значительно ослабил силу и двинулся на юго-запад в сторону Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В Омане, по прогнозам синоптиков, сохраняется, между тем, высокая вероятность дождей.

Что касается ОАЭ, то, как передает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на Национальный центр метеорологии, превратившийся в тропическую депрессию шторм уже не представляет серьезной опасности для страны, неся к восточным регионам переменную облачность, ветра, легкие и средние дожди.

Тропический циклон достиг побережья султаната к вечеру воскресенья, неся с собой шквальный порывистый ветер, скорость которого превышала 40 метров в секунду, ливневые дожди, паводки и наводнения. Несколько человек, включая ребенка, утонули в водном потоке. Большинство улиц столицы Маската оказалось затоплено, под водой остались десятки машин. Уже в понедельник в утонувших машинах были найдены погибшие, не успевшие выбраться из своих автомобилей, когда их сносило мощными потоками воды. Кроме того, двое мужчин погибли в промышленной зоне столицы, когда на бытовки рабочих в результате оползня обрушилась часть скалы. Еще несколько человек оказались заблокированы каменной породой.

С утра понедельника возобновили работу основные морские порты султаната. Сообщений о повреждении инфраструктуры и пострадавших там в результате разгула стихии не поступало.