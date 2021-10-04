Курс биткоина вырос

Курс биткоина на торгах 4 октября вырос за несколько минут на 1,4 процента - в 18:01 по бакинскому времени он торговался по 48 447,6 доллара за монету. По состоянию на 18:15 он упал в цене и стоил 47 549,9 доллара, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Последний раз стремительный взлет биткоина был зафиксирован 1 октября. Криптовалюта выросла сразу на 11,3 процента, поднявшись с 44 917 до 47 602 долларов. Скачку курса предшествовало резкое падение. 24 сентября курс криптовалюты рухнул на 9,3 процента, до 40 908 долларов, из-за решения Народного банка Китая (НБК, аналог ЦБ) запретить все транзакции, связанные с криптовалютой.