ООН обеспокоена кибератаками на объекты здравоохранения во время пандемии

ООН уделяет особое внимание реагированию на риски, связанные с кибератаками на объекты здравоохранения во время пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Генеральный секретарь ООН уделяет особое внимание проблеме кибератак на объекты здравоохранения во время пандемии и [принятию] мер по деэскалации рисков и напряженности в киберсфере", - подчеркнула Накамицу, выступая в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, в ведении которого находятся вопросы разоружения.

"Злонамеренная деятельность в киберсфере, начиная от дезинформации до остановки работы компьютерных сетей, представляет значительный риск для международной безопасности", - сказала она. Накамицу отметила необходимость регулятивных мер по вопросам ответственности за действия в киберпространстве.