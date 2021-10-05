ИГ взяло на себя ответственность за взрыв возле мечети в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв возле мечети Идгах в Кабуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в понедельник, 4 октября, сообщает Reuters.

Местное подразделение "Исламского государства", известное как "ИГИЛ-Хорасан" по древнему названию региона, уже заявило о нападениях на объекты талибов и по-прежнему не примирилось с новым правительством Афганистана.

Ранее источник в террористическом движении "Талибан" сообщил об уничтожении в ходе столкновения в афганской столице Кабуле группы террористов из группировки "Исламское государство".

3 октября стало известно, что недалеко от входа в мечеть Идгах в Кабуле взорвалась бомба. Факт взрыва подтвердил представитель "Талибана" Забиулла Муджахид. В результате инцидента по меньшей мере 12 человек погибли и 32 - пострадали.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Кари Саид Хости, в связи с происшествием задержали троих человек. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.