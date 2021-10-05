В Германии научились делать искусственную нефть

В Германии создан единственный в мире промышленный завод по производству искусственной нефти на базе неисчерпаемых природных ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, первой областью применения экологически чистого сырья станет изготовление синтетического топлива для авиации, сообщает Associated Press.

Предприятие в коммуне Верльте (Werlte), построенное некоммерческой экогруппой Atmosfair и инженерной корпорацией Siemens при поддержке немецкого правительства, станет экспериментальной площадкой для доказательства технологической осуществимости и экономической рентабельности нового принципа топливного производства.

Завод будет вырабатывать водород, используя воду и электричество от четырех близлежащих ветряных электростанций, а также добывать углекислый газ из воздуха и биогазовой установки. При смешении этих двух компонентов образуется искусственная сырая нефть, из которой научились делать реактивное топливо. Когда топливо сжигают в двигателе, в воздух выбрасывается столько же углекислого газа, сколько было взято. Получается углеродно-нейтральное топливо, не нарушающее баланс веществ.

По словам исполнительного директора Atmosfair Дитриха Брокхагена, в первые годы цена на синтетический керосин будет выше, чем на обычный, около 5 евро за литр. Однако в будущем введение налогов на ископаемое топливо значительно повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность создаваемого сырья, а также позволит расширить линейку топливных продуктов на искусственной нефти.

С начала 2022 года завод сможет производить восемь баррелей топлива в день, что позволит заправлять один небольшой пассажирский самолет раз в три недели. Однако, как только технология докажет свою эффективность и получит признание в отрасли, масштабы производства вырастут и альтернативное топливо станет доступнее.

"Это новая парадигма, если хотите, - сказал Фалько Икердт, старший научный сотрудник и руководитель группы Потсдамского института исследований воздействия на климат, который не участвует в проекте. - В основном за счет дешевой солнечной энергии в будущем можно будет производить электрическое топливо, которое будет таким же дешевым, как ископаемое топливо сегодня".

По прогнозам Потсдамского института исследований воздействия на климат, к 2030 году руководство ЕС может потребовать от авиакомпаний удовлетворять 0,7 процента своих потребностей в керосине с помощью электрического топлива, а к 2050 году этот показатель вырастет до 28 процентов. Способы сокращения авиационных выбросов углекислого газа уже ищет крупнейшая нефтегазовая компания Shell.