Разлив нефти в США привел к экологической катастрофе

Разлив нефти у побережья Южной Калифорнии в США привел к экологической катастрофе.

Как сообщает Reuters, в результате бедствия погибли рыбы, птицы испачкались в нефти, а водно-болотные угодья были загрязнены, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разлив был спровоцирован аварией на нефтяной вышке "Элли" (Elly). Примерно три тысячи баррелей образовали нефтяное пятно, покрывающее около 13 квадратных миль Тихого океана. Нефтяная вышка эксплуатируется Beta Offshore, калифорнийской дочерней компанией Amplify Energy Corporation. Инспектор округа Ориндж Катрина Фоули заявила, что нефть проникла в большой экологический заповедник Тальберт-Марш и нанесла "значительный ущерб". Береговая охрана США будет круглосуточно вести расследование для выяснения причин разлива.

"Наши водно-болотные угодья приходят в упадок, и часть нашей береговой линии теперь покрыта нефтью", - заявила мэр Хантингтон-Бич Ким Карр, назвав произошедшее "экологической катастрофой". Она также призвала ответственные стороны сделать все возможное, чтобы исправить последствия разлива. Генеральный директор Amplify Energy Мартин Уилшер сообщил, что трубопровод был перекрыт, а оставшаяся нефть откачана. По его словам, водолазы все еще пытаются определить, где и почему произошел разлив.

Член законодательного собрания штата от Демократической партии Котти Петри-Норрис заявила, что нефтяное пятно является "призывом к действию", и предложила прекратить бурение у побережья Калифорнии. Губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что хочет остановить добычу нефти в штате к 2045 году. Группа по охране океана Oceana также призвала прекратить разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе. "Это просто последняя трагедия нефтяной промышленности. Давно пора предотвращать будущие разливы нефти и защищать наши побережья от морского бурения", - заявила политический директор организации Жаклин Савиц.

Член конгресса США Мишель Стил уже потребовала от президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в штате Калифорния. Она также попросила выделить государственную помощь для всех городов, которые будут затронуты экологической катастрофой.