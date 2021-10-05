В ООН рассказали о росте глобальных военных доходов

Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Накамицу Идзуми заявила, что глобальные расходы на военные нужды в 2020 году выросли почти до $2 трлн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, она отметила, что рост враждебности между государствами на международной арене привел к тому, что риск использования ядерного оружия достиг неприемлемого уровня.

"Растущая враждебность в отношениях между ядерными державами привела к повышению ядерных рисков до уровня, который является неприемлемым", - подчеркнула Идзуми.

Она добавила, что угрозу миру представляют не только ядерные, но и обычные вооружения, которые тоже продолжают накапливаться государствами. Она уточнила, что глобальные военные расходы составили почти $2 трлн в 2020 году, увеличившись на 2,6% по сравнению с 2019 годом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения.

Он добавил, что сейчас настало время рассеять тучи ядерного конфликта и уничтожить ядерные вооружения в мире, чтобы открыть новую эру доверия и мира.