В США отказались «авансом» снимать санкции с Ирана

США отказываются "авансом" снимать санкции с Ирана до достижения договоренностей о перезапуске ядерной сделки. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Вашингтона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он указал, что стороны рассчитывают на возобновление переговоров в Вене по возвращению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), от которого ранее отказался предыдущий американский лидер Дональд Трамп, перейдя к политике "максимального давления".

"Мы не сняли никаких санкций. Мы не будем платить авансом, и дали это ясно понять", - подчеркнул представитель администрации, добавив, что ситуация деградировала после срыва договоренностей о снятии санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Чиновник добавил, что США по-прежнему делают ставку на дипломатию, однако не исключают иные методы, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерных вооружений. Заявление было сделано в преддверии встречи советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с израильским коллегой Эялем Хулатой. Планируется, что стороны обсудят усилия по координации действий в отношении Ирана.