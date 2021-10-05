В США предложили посмертно помиловать убитого полицейским Джорджа Флойда

В США совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения предложили посмертно помиловать погибшего от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда по делу о наркотиках 2004 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее прошение о посмертном помиловании убитого афроамериканца подала адвокат Эллисон Матис. Его арестовали в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже крэк-кокаина. Обвиняемый признал свою вину и отсидел в тюрьме десять месяцев.

"Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдет утешение в принятом в понедельник советом решении рекомендовать помилование", - говорится в заявлении окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг. Губернатора призвали прислушаться к рекомендации и принять решение о помиловании.