Mars предупредил об ограничениях поставок батончиков Bounty

Американская компания Mars объявила, что ограничит поставки батончиков и конфет под брендом Bounty из-за сложностей с поставками сырья, в частности, кокосовой стружки. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо российской структуры компании.

В Mars рассчитывают на то, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября 2021 года, указано в письме.

Как утверждает источник газеты, в частных разговорах менеджеры Mars ссылаются на нехватку кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса и не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до следующего года. Эту информацию подтвердил еще один источник, представитель крупной торговой сети.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), прошедшие в конце прошлого года тайфуны на Филиппинах, втором поставщике кокосов в мире, привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев в стране, что грозит снижением урожая в ближайшие два-три года.

Mars - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Компании принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др.