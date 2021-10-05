В Японии обнаружили новый вирус

В Японии обнаружили заболевание, вызванное ранее неизвестной инфекцией. Новый вирус под названием Йезо, который смогли идентифицировать специалисты, передается через укусы клещей. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, японские ученые опубликовали результаты исследования в журнале Nature Communications.

В 2014 году в Японии зафиксировали первые случаи инфицирования неизвестным патогеном. До 2020 года было зафиксировано семь пациентов со схожими симптомами. Течение болезни характеризовалось лихорадкой, а в крови пациентов снижалось количество лейкоцитов и тромбоцитов.

Японские исследователи выделили вирус из образцов крови двух пациентов, что позволило провести генетический анализ патогена. Ученые выяснили, что в крови инфицированных содержался ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus. К этому виду также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

В 2019 году на острове Хоккайдо в больницу обратились два пациента, которых лихорадило после укуса клеща. Анализ крови показал, что укушенные люди были инфицированы неизвестным вирусом. После этого ученые перепроверили образцы крови больных, которые обращались с похожими симптомами с 2014 года. Исследователи обнаружили семь случаев инфицирования Йезо.

Для определения источника вируса исследователи провели скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе. В образцах пятнистых оленей и енотов, собранных в период с 2010 по 2020 год, обнаружили антитела к вирусу. Кроме того, исследователи обнаружили РНК вируса у основных видов клещей острова Хоккайдо.