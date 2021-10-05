В шведском парламенте заявили о необходимости присоединиться к НАТО

Депутат риксдага (шведского парламента) Ларс Пюсс из Умеренной коалиционной партии вместе с коллегами вынес на рассмотрение законопроект о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из имеющихся опций вступление в западную оборонительную организацию НАТО - это единственный разумный вариант, учитывая, что происходящее вокруг нас весьма беспокоит", - указано в тексте законопроекта.

Швеция не является членом блока НАТО, однако сотрудничает с альянсом, а также предоставляет вооруженным силам блока использовать свою территорию, в том числе - в военных целях.

"Мы видим, что население все активнее поддерживает вступление Швеции в НАТО. Очевиден тот факт, что ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности в нашем ближнем зарубежье, на Балтике, влияет на взгляды людей", - указано в тексте законопроекта.