Коронавирус мог начать распространяться в Ухане летом 2019 года

Коронавирусная инфекция могла начать распространяться в китайском городе Ухань еще летом 2019 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Исследование Internet 2.0 было основано на анализе контрактов на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Согласно полученным данным, в 2019 году расходы на закупку оборудования были почти в два раза больше, чем в 2018 году. При этом наиболее заметный рост был зафиксирован именно летом 2019 года.

В докладе указывается, что увеличение расходов было обусловлено закупками со стороны органов, связанных с контролем и профилактикой заболеваний. В частности, речь идет о Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военной больнице в Ухане, Уханьском институте вирусологии, а также Уханьском научно-техническом университете.

"Мы пришли к выводу, на основе проанализированных данных <...> что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухане летом 2019 года <...> Мы полагаем, что рост расходов в мае указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения", - говорится в исследовании.

Как уточняет The Telegraph, соответствующие данные уже передали для анализа в американское правительство.