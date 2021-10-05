В России зафиксировали почти 900 смертей от коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 895 против 883 днем ранее, до 211 696. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных во вторник данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии), согласно данным штаба, осталась на уровне 2,77%.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 110, до 7 637 427. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.