В России выявили африканскую чуму

В Челябинской области в двух хозяйствах выявили африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ветеринарная служба в ходе исследований 1 и 5 октября подтвердила два случая заражения: на ферме при исправительной колонии №1 Копейска, где держат свиней, и в частном секторе поселка Новый. Еще одним объектом заражения стал склад, где хранилось мясо зараженных свиней.

В хозяйстве исправительной колонии от болезни погибли 113 свиней, в деревенском хозяйстве - четыре.

"В настоящее время проводятся работы по организации карантинных мероприятий, дезинфекции территории, идет подготовка к изъятию животных в этих хозяйствах. В соответствии с законодательством Российской Федерации они подлежат уничтожению, чтобы не допустить распространения заболевания", -заявили в пресс-службе челябинского Минсельхоза.

Специалисты обходят дворы и деревенские участки, где держат животных в радиусе пяти километров от обоих очагов распространения африканской чумы свиней. Ветеринарные службы берут анализы крови у местных животных, чтобы исключить заражение вирусом АЧС.

"Проводятся сходы жителей для разъяснения ситуации. Колония работает в режиме закрытого типа, установлен дополнительный дезбарьер", - пояснили в Минсельхозе Челябинской области.

Источник заражения свиней в обоих хозяйствах пока не установлен, предполагается, что им могли стать пищевые отходы, которыми кормили животных.