Первый в истории киноэкипаж вышел на орбиту

Российский космический корабль "Союз МС-19" вышел на орбиту. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, панели солнечных батарей и антенны раскрылись штатно.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур 5 октября в 12:55 по бакинскому времени. На борту находятся режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров. Они будут снимать художественный фильм под названием "Вызов".

Киноэкипаж планирует вернуться на Землю 17 октября.