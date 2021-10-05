https://news.day.az/world/1387850.html Первый в истории киноэкипаж вышел на орбиту
Первый в истории киноэкипаж вышел на орбиту
Российский космический корабль "Союз МС-19" вышел на орбиту. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, панели солнечных батарей и антенны раскрылись штатно.
Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур 5 октября в 12:55 по бакинскому времени. На борту находятся режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров. Они будут снимать художественный фильм под названием "Вызов".
Киноэкипаж планирует вернуться на Землю 17 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре