Нью-Йорк охватили беспорядки

Беспорядки этой ночью охватили Нью-Йорк. На улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны обязательной вакцинацией учителей. Сразу несколько колонн захватили центр города, заблокировав движение, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Полиции пришлось перекрывать кварталы, но акция перестала быть мирной - как только демонстранты дошли до уличных прививочных пунктов, агрессивная толпа начала громить палатки медиков.

В это время на западе Канады происходил гастрономический хаос. В городе Калгари не прошедшим вакцинацию запретили посещать заведения, даже если речь идёт об открытых верандах.

Такие меры жителей не остановили - сотни человек устроили пикник прямо у стен ресторанов посреди улицы. В итоге всё это уже к полудню больше напоминало фестиваль под открытым небом.